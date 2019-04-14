Макс Холлоуэй: "Порье победил чемпиона мира"

Американский боец Макс Холлоуэй, который проиграл соотечественнику Дастину Порье на турнире UFC 236 в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе, похвалил соперника за поединок, информирует MMA Fighting.

​Для определения победителя в поединке Холлоуэя и Порье понадобились все раунды. Судьи выставили оценки – 49:46, 49:46, 49:46. Ранее сообщалось, что победитель этого боя получит право биться с россияниным Хабибом Нурмагомедовым.

– Не собираюсь ничего забирать у Дастина, – приводит слова Холлоуэя MMA Fighting. – Он победил чемпиона мира, теперь он – чемпион мира, временного нет. Порье – настоящий чемпион.

Порье бросил вызов Нурмагомедову