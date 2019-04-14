Порье бросил вызов Нурмагомедову

Американский боец Дастин Порье, который победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236 в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе, бросил вызов россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Для определения победителя в поединке Холлоуэя и Порье понадобились все раунды. Судьи выставили оценки – 49:46, 49:46, 49:46. Ранее сообщалось, что победитель этого боя получит право биться с Нурмагомедовым.

– Соберись, парень, теперь есть пояс, за который мы можем сразиться, – сказал Порье.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения 30-летнего российского спортсмена истечет в июле.

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