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Макгрегор показал, что сделает с коронавирусом. Тому не поздоровится

11:48
Конор Макгрегор. Фото Instagram.
Конор Макгрегор. Фото Instagram.
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Instagram опубликовал фотографию со спарринга. На фото запечатлен момент, как он бьет ногой своего партнера

— Получай, коронавирус, — подписал фотографию Макгрегор.

Take that, corona virus ??

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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