Макгрегор недоволен решением Хабиба закончить карьеру

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор высказал мнение, что решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру не укладывается в голове. По словам ирландца, россиянин избегает многих боев.

«Считаю, что со мной он боится драться. Так и есть, но я его не виню. В ту ночь он бился со мной в своей лучшей форме, я же был худшей версией себя, — сказал Конор с интервью Ариэлю Хельвани. - Он это знает, я это знаю, его команда это знает. У меня есть ответ, и я могу уничтожить его. Пусть и дальше вешает лапшу людям. Это то, что мы имеем.

Он бегает от длинного списка бойцов, а сам таковым не является. Как ты мог уйти? Впереди могло бы быть столько великих битв — Диас, Фергюсон, Оливейра, реванш со мной. Сумасшедшие бои. Уйти — это самое нелепое, что он мог сделать.

Он в автобусе обосрался, а теперь и вообще все испортил. Это его решение просто абсурд".

Напомним, 24 января рано утром по московскому времени Макгрегор проведет бой с Дастином Порье. Их поединок возглавит турнир UFC 257.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся 6 октября 2018 года. Российский боец победил болевым приемом в четвертом раунде.

Хабиб завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.