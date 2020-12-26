Боец ММА Магомед Исмаилов высказался по поводу драки с Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights.

«Когда ты стоишь со мной в клетке, имей в виду — я же могу и дернуться. Минеева в принципе понимаю, я сделал движение вперед, а он чуть ли не кувыркнулся назад. Так дернулся, как будто сейчас побежит от меня. Сам не ожидал, что он так испугается этого движения. Ему надо было реабилитироваться. Хотел потянуться ко мне и думал, что я дернусь. А я не дернулся. Это уже конфликт.



Начался бой. Обидно, что кто-то вмешался, мне не понравилось это. Люди думали, что хотят помочь, но они на самом деле мешали. Когда я дрался с Александром Емельяненко, который на 23 килограмма тяжелее меня, или с гигантом Штырковым, мне никто не помогал. Я сам справлялся в клетке, и там справился бы. Я поругал своих близких, ребят, которые не сдержали себя на фоне нашей с Минеевым предыстории. Произошло то, что произошло», — сказал в видео на своем YouTube-канале Исмаилов.

24 декабря во время турнира АМС Fight Nights между Исмаиловым и Минеевым возникла потасовка после словесной перепалки. Исмаилов имитировал атаку, а Минеев ответил ему ударом микрофоном по голове. После этого Исмаилов ударил Минеева кулаком, в октагоне началась массовая драка.