Магомед Исмаилов: «Грустно, что Минеева били толпой. Нельзя так нападать на человека»

Боец ММА Магомед Исмаилов высказался по поводу драки с Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights.

«Когда я был в клетке, не понимал, что Минеева продолжают бить. Увидел, уже когда пересматривал видео на телефоне после того, как вышел из полиции. Мне было грустно видеть, что так много людей хотят бить Минеева. Ему надо призадуматься, почему так. Неприятно, нельзя так нападать на человека.



Когда я повалил его, меня начали бить по голове, по носу. Я подумал: «Что происходит, почему меня спокойно бьют?». Поэтому бил Минеева. В какой-то момент я вылез из толпы, смотрю — вроде никто руками не машет, все спокойно. Оказалось, что Минеева продолжали бить. Грустно за этот момент», — сказал в видео на своем YouTube-канале Исмаилов.

24 декабря во время турнира АМС Fight Nights между Исмаиловым и Минеевым возникла потасовка после словесной перепалки. Исмаилов имитировал атаку, а Минеев ответил ему ударом микрофоном по голове. После этого Исмаилов ударил Минеева кулаком, в октагоне началась массовая драка.