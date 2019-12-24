Магомед Исмаилов: «Если Ковингтон приедет в Россию, наваляю ему 100 процентов»

Российский боец Магомед Исмаилов пригрозил побоями американцу Колби Ковингтону, если тот приедет в Россию.

— Кто из бойцов бесит? Колби Ковингтон. Я бы смог ему навалять. Если он приедет в Россию, я ему наваляю 100 процентов, — сказал Исмаилов в видео на своем Youtube-канале «Лысый хищник».

33-летний Исмаилов провел в ММА 18 боев (15 побед, 2 поражения, 1 ничья). У 32-летнего Ковингтона — 15 побед и 2 поражения. 14 декабря американец в бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе проиграл нокаутом Камару Усману. Ковингтон известен оскобрительными высказываниями в адрес коллег, в том числе — в адрес чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.