Магомед Исмаилов: «Александр Емельяненко меня подбешивает. Настучу ему в стойке»

Российский боец Магомед Исмаилов заявил в видео на своем Youtube-канале «Лысый хищник», что перебоксирует Александра Емельяненко в бою по правилам ММА.

33-летний Исмаилов неоднократно вызывал 38-летнего Емельяненко на бой. Исмаилов выступает в среднем весе (до 83,9 кг), но, по его словам, будет комфортно чувствовать себя в тяжелом дивизионе (свыше 93 кг).

— Кто подбешивает из российских бойцов? — вопрос Исмаилову.

— Александр Емельяненко.

— Подбешивает, или просто хочешь с ним подраться?

— Подбешивает. Знаешь, почему? Он мог дать достоять Кокляеву (29 ноября Емельяненко нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в боксерском поединке. — Прим. «СЭ»). Там понятно было, что Кокляев не представляет для него угрозы.

— Это было понятно еще до боя.

— Не было. Ему самому было непонятно. Он осторожничал в первом раунде. А потом уже начал накидывать. Кокляев плавал. Дай этому пауэрлифтеру доработать в конце концов.

— Готов влезть в голову Емельяненко?

— Я перебоксирую тебя! Будем драться по правилам ММА, но я настучу тебе в стойке!

Исмаилов провел в ММА 18 боев (15 побед, 2 поражения, 1 ничья). У Емельяненко — 28 побед, 7 поражений, 1 ничья.