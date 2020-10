«Легкий дивизион на подходе». Конор поделился планами о возвращении в ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на скорое возвращение в промоушен.

«Только что из лаборатории McGregor FAST. Полное сканирование тела завершено и пришли результаты — легкий дивизион на подходе», — написал шотландец на своей странице в Twitter.

Ранее Конор заявил, что согласен на бой с Дастином Порье 23 января 2021 года. Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил ESPN, что эту дату ему предложила лига.

Fresh out of the McGregor FAST Laboratory today. Full body composition scan complete and the results came back =

Lightweight Division incoming ? pic.twitter.com/4CiZOFkL2H