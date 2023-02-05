Цзю о Емельяненко: «Завершена эпоха легендарного спортсмена. Федор — величайший боец»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера на турнире Bellator 290. 46-летний россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Карьера закончена. Завершена эпоха легендарного спортсмена, который оставил громаднейший след в истории своими выступлениями. Все это видело следующее поколение. Федор останется для нас величайшим бойцом. Будущее Емельяненко? Чем бы он ни занимался, главное — получать удовольствие от жизни», — сказал Цзю «СЭ».

После поражения от Бейдера Емельяненко объявил о завершении карьеры бойца. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в ММА.