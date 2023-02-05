Монсон: «Федор Емельяненко — величайший боец всех времен в тяжелом весе»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отметил влияние Федора Емельяненко на развитие ММА.

«Этот бой никак не влияет на наследие Федора. Он провел 28 боев подряд за 10-летний период, не проигрывая и побеждая лучших тяжеловесов мира. И он всегда побеждал доминирующим образом. Это никогда больше не повторится. Он величайший боец всех времен в тяжелом весе. Он действительно Последний Император», — сказал Монсон «СЭ».

Российский боец Федор Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры 5 февраля после поражения от американца Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290. Бейдер нокаутировал 46-летнего Емельяненко в середине первого раунда.

Емельяненко провел свой первый бой в ММА в мае 2000 года. Всего на его счету 40 побед и 7 поражений в карьере.