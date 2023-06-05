Кертис Блейдс поделился опасениями о травме головы после поражения Павловичу

Четвертый номер рейтинга тяжеловесов UFC Кертис Блейдс (17-4) заявил, что сперва хочет убедиться, что после поражения Сергею Павловичу (18-1) с его головой все в порядке, прежде чем возвращаться в октагон.

«После нокаута хочется вправить мозги, потому что я всегда думаю о завтрашнем дне, — сказал Блейдс в интервью Джеймсу Линчу. — Я не из тех парней, которые после поражения, особенно нокаутом, стремятся сразу же вернуться в бой, чтобы что-то доказать всему миру.

Я знаю, что я в порядке, просто у меня был плохой день в офисе. Думаю, в моих интересах подойти к восстановлению деликатно. Я не хочу торопиться. У меня будут поединки, и да, я хочу драться в конце лета».

Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.