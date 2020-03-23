«Хороший вариант». Абдулманап Нурмагомедов не против провести бой с Фергюсоном в Дубае

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о решении UFC не переносить бой между его сыном и американцем Тони Фергюсоном. Их встреча возглавит турнир UFC 249, он состоится 18 апреля, место под вопросом.

— Рады, что в UFC приняли решение провести бой 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса, — цитируют Абдулманапа «Известия». — Мы целенаправленно готовимся к этой дате, и перенос поединка не входит в планы ни одной из сторон. А где именно пройдет бой, не так уж и важно. Дубай — хороший вариант.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.