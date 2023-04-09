Холланд: «Хорхе, если ты не закончишь карьеру сегодня, я буду рад подраться с тобой за пояс BMF»

Американский боец Кевин Холланд после победы над аргентинцем Сантьяго Понциниббио обратился к Хорхе Масвидалю.

«Он определенно охотился за моей левой икрой, но и я сам отбил стопы об его ноги, сказал об этом своему углу и даже ему самому. Если я не смогу покрасоваться в новых кроссах, которые я купил неделю-две назад, то, спасибо за это тебе, Понззи, ты «закачал» мне ноги.

Я знаю, Дональд [Трамп] не хочет, чтобы я говорил так, но, эй, Хорхе, если ты не закончишь карьеру, после того как Гилберт надерет тебе зад сегодня, я буду сам рад получить шанс подраться за пояс BMF. Я люблю Майами, и если хочу подраться за пояс BMF здесь, то готов провести здесь четыре боя зп год, если босс позволит мне. Уважение Хорхе за все, что он сделал, он хорошо продвигает себя, но нет большего BMF, чем я. Скоро увидимся, мальчик", — сказал Холланд в октагон-интервью.

На счету 30-летнего Холланда 24 победы и 9 поражений, у 36-летнего Понциниббио 30 побед при 7 поражениях.