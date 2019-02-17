Харитонов - о Тактарове: "Пьяные речи разных непонятных пассажиров"

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал высказывания победителя турнира UFC 6 Олега Тактарова, который усомнился в его бойцовских качествах.

38-летний Харитонов в субботу рано утром по московскому вреемни вышел на бой с американцем Мээтом Митрионом. Уже на первой минуте поединка Митрион нанес запрещенный удар ногой в пах, из-за чего российский спортсмен не смог продолжить поединок. Бой был признан несостоявшимся. Тактаров заявил, что Харитонов "упал и стал ныть", а он бы на его месте "оторвал ногу, которая летит в пах".

- Знаю, что он там что-то высказывает, - сказал Харитонов в прямом эфире в Инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков. - Но пьяные речи эти слушать разных непонятных пассажиров... Может, человек уже потихонечку с ума сходит. Может, пить надо меньше. Не знаю. У нас демократия в стране, каждый может высказывать все, что хочет. Каждому свое.

Также Тактаров сказал, что "с Сергеем все было понятно еще десять лет назад, когда из него хотели сделать знаменитость, а он выбрал "Легион" в Японии за чуть большую сумму".

- Тактаров из меня 10 лет назад никакую звезду делать не хотел, - отметил Харитонов. - Тогда был какой-то турнир, мне предложили на нем выступить. Подробностей, почему не выступил, говорить не буду. У меня был контракт с одной организацией, а они решили поставить турнир на следующий день после другого (турнира организации, с которой у Харитонова был контракт. - Прим. "СЭ"). Я физически не мог выступить на их турнире. После этого мы больше не общались с ним.

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