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Хабиб против Фергюсона на луне. Шутка от Даны Уайта

09:02
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Президент UFC Дана Уайт пошутил по поводу возможности проведения поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон на луне. Это бой должен стать главным на турнире UFC 249. Из-за пандемии коронавируса его не удастся провести в Бруклине, организаторы ищут новое место. Поединок запланирован на 18 апреля.

Уайт опубликовал в своем Twitter коллаж, на котором россиянин и американец бьются на луне. За этим в скафандрах наблюдают Илон Маск и комментатор Джо Роган.

— Все готовьтесь, — подписал картинку Уайт.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона- 25 побед и 3 поражения.

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