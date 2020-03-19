Хабиб против Фергюсона на луне. Шутка от Даны Уайта

Президент UFC Дана Уайт пошутил по поводу возможности проведения поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон на луне. Это бой должен стать главным на турнире UFC 249. Из-за пандемии коронавируса его не удастся провести в Бруклине, организаторы ищут новое место. Поединок запланирован на 18 апреля.

Уайт опубликовал в своем Twitter коллаж, на котором россиянин и американец бьются на луне. За этим в скафандрах наблюдают Илон Маск и комментатор Джо Роган.

LMFAO get ready everyone pic.twitter.com/9HZmErC1mB — Dana White (@danawhite) March 18, 2020

— Все готовьтесь, — подписал картинку Уайт.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона- 25 побед и 3 поражения.