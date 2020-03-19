Хабиб против Фергюсона на луне. Шутка от Даны Уайта
09:02
Президент UFC Дана Уайт пошутил по поводу возможности проведения поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон на луне. Это бой должен стать главным на турнире UFC 249. Из-за пандемии коронавируса его не удастся провести в Бруклине, организаторы ищут новое место. Поединок запланирован на 18 апреля.
Уайт опубликовал в своем Twitter коллаж, на котором россиянин и американец бьются на луне. За этим в скафандрах наблюдают Илон Маск и комментатор Джо Роган.
LMFAO get ready everyone pic.twitter.com/9HZmErC1mB— Dana White (@danawhite) March 18, 2020
— Все готовьтесь, — подписал картинку Уайт.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона- 25 побед и 3 поражения.
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