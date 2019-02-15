Хабиб Нурмагомедов выплатил штраф по решению Атлетической комиссии штата Невада

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выплатил всю сумму штрафа по решению Атлетической комиссии штата Невада. 30-летний спортсмен был оштрафован на 500 тысяч долларов и дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после боя против ирландца Конора Макгрегора.

- Вся сумма штрафа поступила в Атлетическую комиссию штата Невада, - приводит ТАСС слова представителя команды Нурмагомедова. - Также, как и обещал Хабиб, он заплатил штрафы за своих товарищей (50 тысяч долларов) и оплатил услуги адвоката (200 тысяч долларов).

Дисквалификация Нурмагомедова могла быть сокращена в случае его участия в социальной рекламе, однако он отказался от этого. Чемпион UFC позднее сообщил, что планирует вернуться в октагон в ноябре.

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