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Хабиб Нурмагомедов: «В детстве часто задумывался: доживу ли я до 30 лет?»

19:47
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Боец ММА Хабиб Нурмагомедов признался, что в детстве боялся не дожить до 30 лет.

— Вы даже не представляете, что у меня тут в голове творилось. Но об одном я задумывался часто в этом возрасте: доживу ли я до 30 лет? Не знаю почему, но эта мысль часто возникала у меня, — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Чемпионский бой в легком весе Нурмагомедов — Порье прошел 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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