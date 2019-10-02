Хабиб Нурмагомедов: «В детстве часто задумывался: доживу ли я до 30 лет?»

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов признался, что в детстве боялся не дожить до 30 лет.

— Вы даже не представляете, что у меня тут в голове творилось. Но об одном я задумывался часто в этом возрасте: доживу ли я до 30 лет? Не знаю почему, но эта мысль часто возникала у меня, — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Чемпионский бой в легком весе Нурмагомедов — Порье прошел 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием.