Хабиб не против провести бой с Фергюсоном в Африке

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, где бы мог пройти его поединок с американцем Тони Фергюсоном. Бой должен пройти 18 апреля, однако не имеет официального места проведения после введения запрета на массовые мероприятия по всей территории США из-за распространения коронавируса.

— Самое важное это здоровье. Если мы здоровы, наша семья... Это самое важное. На турнире 13 боев, то есть 26 бойцов, плюс их угловые, — цитирует Хабиба allboxing.ru. — Здоровы ли они. Персонал UFC, Атлетическая комиссия. Нам нужно максимум 100 человек внутри арены. Закройте арену. Зайдут 100 здоровых людей и сделают шоу. Люди, сидящие на карантине дома, могут посмотреть шоу. Полагаю, нам потребуется максимум 100 человек и одна арена. Нужна пара камер, чтобы показать миру этот очень важный бой.

Место проведения? В Англии нельзя. В Европу не попасть. В Россию не прилетишь. В Азии нельзя драться. Не знаю ничего про Заир, что там? Мы можем провести бой в Заире среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али с... забыл его имя. Футбольный стадион в Заире? Не знаю ничего про ситуацию там, но почему бы и нет?