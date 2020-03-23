Хабиб будет готовиться к бою с Фергюсоном у себя в доме

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) будет готовиться к бою с американцем Тони Фергюсоном (25-3) в домашних условиях. Об этом «СЭ» сообщил отец и тренер Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов. Поединок запланирован на 18 апреля на шоу UFC 249.

19 марта в Ростуризме со ссылкой на главного санитарного врача сообщили, что все, кто прибывает в Россию из-за рубежа, должны самоизолироваться на две недели. 22 марта чемпион UFC вместе с командой вернулся в Россию из США, где тренировался полтора месяца.

— Хабиб пашет полным ходом, — сказал Нурмагомедов-старший. — Он в хорошей форме. Ждем, когда и куда улетать. Очень хотим знать, куда нам лететь. Ждем не дождемся.

— Хабиб уже дома и будет только дома. Он будет тренироваться там. У меня с 1992 года в доме есть свой зал, — отметил тренер.

Вместе с Нурмагомедовым из США прилетели Ислам Махачев, Умар Нурмагомедов (двоюродный брат), Тагир Уланбеков, Ислам Мамедов, Сайгид Изагахмаев и Гаджи Рабаданов. Махачева на UFC 249 ждет бой с Александром Эрнандесом, а Умара Нурмагомедова — с Хантером Азуром.

По словам Нурмагомедова-старшего, эти бойцы продолжат тренировки.

— Всего нам нужно восемь человек. К ним еще добавятся Шамиль Завуров и Магомедрасул Хасбулаев, — сказал отец Хабиба.

— Мы до последнего терпели, но когда там (в Калифорнии) объявили чрезвычайное положение, то для чего там было оставаться? — отметил Нурмагомедов-старший. (Илья Андреев)