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Глава Bellator - о бое Харитонова и Митриона: "Подобное произошло впервые в моем опыте. Приношу всем извинения"

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Глава Bellator Скотт Кокер прокомментировал бой россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом, который был признан несостоявшимся. Поединок пришлось остановить через 15 секунд после его начала.

Американский боец на 15-й секунде попытался нанести удар ногой, но случайно попал в пах сопернику. Россиянин оказался на полу, на котором пролежал несколько минут, а его лицо было наполнено болью.

- Подобное произошло впервые в моем опыте. Я приношу извинения всем, - написал Кокер в своем Твиттере.

Напомним, что после боя россиянин был доставлен в больницу.

Митрион ударил Харитонова в пах и бой признали несостоявшимся. Видео

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