Глава Bellator - о бое Харитонова и Митриона: "Подобное произошло впервые в моем опыте. Приношу всем извинения"

Глава Bellator Скотт Кокер прокомментировал бой россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом, который был признан несостоявшимся. Поединок пришлось остановить через 15 секунд после его начала.

Американский боец на 15-й секунде попытался нанести удар ногой, но случайно попал в пах сопернику. Россиянин оказался на полу, на котором пролежал несколько минут, а его лицо было наполнено болью.

- Подобное произошло впервые в моем опыте. Я приношу извинения всем, - написал Кокер в своем Твиттере.

Напомним, что после боя россиянин был доставлен в больницу.

That’s a first for me... sorry everyone.#Bellator215 – Scott Coker (@ScottCoker) 16 февраля 2019 г.

Митрион ударил Харитонова в пах и бой признали несостоявшимся. Видео