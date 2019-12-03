Гэтжи готов быть запасным в поединке Нурмагомедова и Фергюсона

Четвертый номер рейтинга легковесов UFC Джастин Гэтжи заявил, что готов выйти на замену в поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, если один из бойцов не сможет принять участие в титульном матче.

— Гэтжи сказал мне, что он не против идеи быть заменой в поединке Нурмагомедова и Фергюсона, хотя это не то, чему он отдает предпочтение, — написал в Twitter журналист Люк Томас. — Говорит, что нужно обсудить с UFC компенсацию тренировочного лагеря. Сам он предпочитает драться с победителем этого поединка.

Титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном станет главным событием турнира UFC 249, который состоится 18 апреля в Бруклине.