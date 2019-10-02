Генеральный секретарь ФБР посоветовал Хабибу не драться по правилам бокса

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев высказал мнение, что действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову не стоит задумываться об участии в боксерких поединках.

Ранее Федерация бокса России предлагала россиянину выйти на ринг, в частности против американца Флойда Мейвезера.

— Нет, не делали больше предложений. Перейти в бокс из другого спорта — это, как мне кажется, нереально. Если такое произойдет и кто-то победит в боксе, это будет сенсация. Думаю, что Хабиб в своем спорте показывает и доказывает, что он лучший, — цитирует Кремлева ТАСС.