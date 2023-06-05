Гаджиев: «Смерть 16-летнего подростка — трагическое стечение обстоятельств, никто не должен бросать заниматься ММА»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал смерть 16-летнего подростка Богдана Пушкарева на турнире по ММА в Амурской области.

«На эту ситуацию многие смотрят как на анализ опасности вида спорта. Шлем — это условная профилактика, которая больше защищает от рассечений, но не спасает от удара в голову, который может стать летальным. К сожалению, иногда люди умирают на футбольном поле, а иногда и на горнолыжном склоне. Но я бы не сказал, что занятия спортом непременно ведут к этому. У погибшего могли быть патологии со здоровьем. История смерти от удара в голову из ряда вон выходящая. Посмотрите, боксеры-тяжеловесы бьются без шлемов, проводят 12-раундовые бои и наносят друг другу тяжелейшие удары. Случившееся — трагическое стечение обстоятельств и не более того. После этого никто не должен бросать заниматься боевым видом спорта. Задумываться о рисках спорта как такового, конечно, нужно», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Трагедия произошла 4 июня на Открытом Кубке спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске. Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. По факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело.