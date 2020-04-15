Фергюсон спросил у Гэтжи, собирается ли он делать вес в пятницу

Американский боец ММА Тони Фергюсон обратился к своему соотечественнику Джастину Гэтжи, с которым он должен был биться на турнире UFC 249. Соревнования были отложены из-за пандемии коронавируса.

— Ты собираешься делать вес в пятницу? — спросил Фергюсон в Twitter. Гэтжи ответил, что не будет делать этого. Об отмене турнира официально объявили пять дней назад.

U had quite the head start there buddy. I took it on 20 days ffs. I will not be making weight lol. — Justin Gaethje ?? (@Justin_Gaethje) April 14, 2020

Ранее соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, но из-за коронавируса он снялся с турнира. В итоге соревнования провести так и не удалось.