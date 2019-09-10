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Фергюсон хочет провести бой с Хабибом в декабре

10:59
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Американский боец ММА Тони Фергюсон — о возможности поединка с Хабибом Нурмагомедовым. Он считает, что бой может состояться уже в нынешнем году.

— Знаешь что? Я звоню ему прямо сейчас, — цитирует Фергюсона MMAJunkie. — Мы уже звонили ему. Мы должны сделать это в декабре (на UFC 245 — прим. «СЭ»). Мы дадим Хабибу поесть его гамбургеры с сыром и всем остальным. Наслаждайся, болван. Но не слишком толстей. Я тебе не «тирамису по вторникам». У меня есть кое-что новое для вас, ребята. Я в предвкушении. Хочу биться в декабре. Я устал проводить по одному поединку в год, я боец.

В своем последнем поединке Хабиб победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

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