Федор Емельяненко прибудет в Японию на бой с Джексоном 23 декабря

Российский боец Федор Емельяненко прибудет в Японию на бой с американцем Куинтоном Джексоном 23 декабря.

— Команда Федора прибудет в Японию 23 декабря, — приводит ТАСС слова представителя команды Емельяненко.

Поединок Емельяненко — Джексон пройдет в рамках турнира Bellator в Японии 29 декабря.

На счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, также один бой был признан несостоявшимся. В активе 41-летнего Джексона 38 побед и 13 поражений.