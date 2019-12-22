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Федор Емельяненко прибудет в Японию на бой с Джексоном 23 декабря

15:08
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Российский боец Федор Емельяненко прибудет в Японию на бой с американцем Куинтоном Джексоном 23 декабря.

— Команда Федора прибудет в Японию 23 декабря, — приводит ТАСС слова представителя команды Емельяненко.

Поединок Емельяненко — Джексон пройдет в рамках турнира Bellator в Японии 29 декабря.

На счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, также один бой был признан несостоявшимся. В активе 41-летнего Джексона 38 побед и 13 поражений.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7399005

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