Джеймс Вик: "Хабиб не заслуживает серьезного наказания за драку после боя с Макгрегором"

Боец ММА Джеймс Вик считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не должен был быть серьезно наказан за инциденты после поединка с Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в легком весе.

- А чего вы ждали (от Хабиба)? Ведь Конор говорил о его семье, о его отце. Конечно, не все могут сразу отключиться от всего после боя. Нужно понимать, с каким человеком ты имеешь дело, - цитирует спортсмена BJPenn.com. - Иногда люди сходят с ума и делают то, что делают. Я не думаю, что он должен был получить большое наказание за это. Ведь никто не пострадал. Нужно смотреть правде в глаза. Да, они говорят, что кто-то мог пострадать, но ведь этого не случилось. Я на сто процентов уважаю Хабиба за то, как он поступил с членами своей команды.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов заплатил штрафы за Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, которые участвовали в потасовке. Также он решил не проводить поединки до окончания срока их дисквалификации