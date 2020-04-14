Американский боец UFC Джастин Гэтжи рассказал, что хотел бы увидеть поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, а также заявил, что может провести бой с Конором Макгрегором. По словам Гэтжи, победители двух поединков встретятся между собой.

— Не буду врать, я хочу увидеть бой Хабиба и Тони, — сказал в подкасте UFC Unfiltered Гэтжи. — Думаю, что я подерусь с Конором, а Хабиб — с Тони, после чего победители встретятся в очном поединке. Я готов драться в июне-июле. Да, я был готов выйти на поединок с Фергюсоном на коротком уведомлении, но сейчас мне нужны 8 недель для подготовки.

Ранее стало известно об отмене турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

Изначально главным поединком турнира должен был стать бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, однако Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова против Фергюсона должен был выступить Джастин Гэтжи.

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