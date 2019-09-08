Диллон Дэнис считает, что Конор победит Хабиба в повторном поединке
11:31
Американский боец ММА, спарринг-партнер Конора Макгрегора Дилон Дэнис считает, что ирландец сможет победить Хабиба Нурмагомедова, если они проведут еще один поединок.
mark my words @TheNotoriousMMA will win the rematch— Dillon Danis (@dillondanis) September 7, 2019
— Запомните мои слова: Макгрегор победит в поединке-реванше, — написал Дэнис в Twitter.
Ранее Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке UFC 242 удушающим приемом в третьем раунде. Макгрегор после боя заявил о желании реванша. Хабиб прыгнул на Дэниса после предыдущего поединка с Макгрегором.
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