Диллон Дэнис считает, что Конор победит Хабиба в повторном поединке

Американский боец ММА, спарринг-партнер Конора Макгрегора Дилон Дэнис считает, что ирландец сможет победить Хабиба Нурмагомедова, если они проведут еще один поединок.

mark my words @TheNotoriousMMA will win the rematch — Dillon Danis (@dillondanis) September 7, 2019

— Запомните мои слова: Макгрегор победит в поединке-реванше, — написал Дэнис в Twitter.

Ранее Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке UFC 242 удушающим приемом в третьем раунде. Макгрегор после боя заявил о желании реванша. Хабиб прыгнул на Дэниса после предыдущего поединка с Макгрегором.