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Диллон Дэнис считает, что Конор победит Хабиба в повторном поединке

11:31
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Американский боец ММА, спарринг-партнер Конора Макгрегора Дилон Дэнис считает, что ирландец сможет победить Хабиба Нурмагомедова, если они проведут еще один поединок.

— Запомните мои слова: Макгрегор победит в поединке-реванше, — написал Дэнис в Twitter.

Ранее Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке UFC 242 удушающим приемом в третьем раунде. Макгрегор после боя заявил о желании реванша. Хабиб прыгнул на Дэниса после предыдущего поединка с Макгрегором.

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