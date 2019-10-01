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Дебютный бой боксера Кудряшова в ММА отменен

17:17

Дебютный бой российского боксера Дмитрия Кудряшова в смешанных единоборствах (ММА) не состоится из-за травмы. В своем последнем поединке на ринге спортсмен получил перелом носа, сообщает ТАСС.

Кудряшов должен был провести дебютный поединок в ММА 12 октября на турнире Fight Nights в Москве, его соперником должен был стать Артур Горлов. 16 июня Кудряшов не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг, в 12-раундовом поединке в Екатеринбурге он проиграл техническим нокаутом в пятом раунде конголезцу Илунге Макабу, который завоевал также серебряный пояс WBC.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6943977

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