Дайнеко нокаутировал экс-бойца UFC в главном бою EFC 40
05:13
Российский боец Владимир Дайнеко победил техническим нокаутом в первом раунде американца Энтони Хэмилтона в главном бою турнира EFC 40 в Альметьевске.
На счету 31-летнего Дайнеко 13 побед и 5 поражений в ММА. У 41-летнего Хэмилтона 18 побед и 10 поражений. С 2014 по 2017 годы он выступал в UFC (3 победы, 7 поражений).
Лига Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
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