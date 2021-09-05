Дайнеко нокаутировал экс-бойца UFC в главном бою EFC 40

Российский боец Владимир Дайнеко победил техническим нокаутом в первом раунде американца Энтони Хэмилтона в главном бою турнира EFC 40 в Альметьевске.

На счету 31-летнего Дайнеко 13 побед и 5 поражений в ММА. У 41-летнего Хэмилтона 18 побед и 10 поражений. С 2014 по 2017 годы он выступал в UFC (3 победы, 7 поражений).

Лига Eagle FC принадлежит экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.