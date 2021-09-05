Боец ММА Раисов намерен провести боксерский поединок

Российский боец ММА Юсуф Раисов заявил, что в скором времени может дебютировать в профессиональном боксе.

«Я думаю, что скоро выступлю по правилам профессионального бокса, — сказал Раисов в интервью «СЭ». — Я не уверен, но у меня есть такая цель. Мне нравится классика, я знаю много хороших боксеров, с которыми тренировался. Бокс гораздо старше ММА. Возможно, мне эта идея нравится, потому что я еще в нем не бился. Однако считаю, что в истории бокса бойцы гораздо легендарнее, чем в смешанных единоборствах».

В субботу Раисов провел схватку по правилам грэпплинга с другом бойцом ММА — Мурадом Мачаевым. Она прошла на турнире EFC 40 в Альметьевске и завершилась вничью. На счету 26-летнего Раисова 18 побед и 2 поражения в ММА.