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Дана Уайт: «Все и так знали, что Хабиб не будет драться с Фергюсоном»

08:29
Дана Уайт. Фото AFP
Дана Уайт. Фото AFP
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию об отмене главного боя UFC 249 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

— Все и так знали, что Хабиб не будет драться, — приводит Yahoo Sports слова Уайта. — Фергюсон против Гэтжи? Не готов обсуждать с прессой детали поединка.

В понедельник Нурмагомедов заявил, что не может вылететь в США на бой с американцем Тони Фергюсоном (25-3). Поединок запланирован на 18 апреля на шоу UFC 249. По словам Хабиба, в UFC ему сказали, что турнир на 99 процентов состоится в Абу-Даби, после чего, 19 или 20 марта, он покинул тренировочный лагерь в США и отправился в ОАЭ. Однако его не пустили в страну, так как въезд на территорию ОАЭ с 19 марта для иностранцев закрыт. Затем Нурмагомедов улетел в Махачкалу. В Дагестане он находится и сейчас.

В среду Хабиб сообщил об отмене поединка с Фергюсоном.

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