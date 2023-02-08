Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:23

Дана Уайт ответил на претензии Махачева: «Он ничего не знает»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал слова чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (23-1), который заявил, что компания не рекламирует турнир UFC 284, в главном бою которого россиянин встретится с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1).

«Это неправда, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Во-первых, я разговаривал с Исламом. Во-вторых, кто брал у него интервью? Кто переводил для него? Этот парень говорит по-русски. Вырвано из контекста.
В-третьих, он живет в Дагестане. Что он знает о продвижении боя? Он ничего не знает. Это будет один из пяти крупнейших боев всех времен. Все билеты уже проданы. Верно? Вы не сможете достать билет. И этот турнир может стать крупнейшим в плане продаж платных трансляций в Австралии. Возможно, турнир побьет рекорд [продаж платных трансляций]. Так что говорить, что бой не был [разрекламирован], просто смешно. Это то, что вы называете интернетным бредом».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Дана Уайт
Ислам Махачев
UFC
ММА
2
0
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Сехудо объяснил, почему Волкановски не победит Махачева: «Ислам вырос в среде олимпийских чемпионов»
Махачев — Волкановски: полный кард UFC 284
Нурмагомедов подтвердил, что не будет секундантом Махачева в бою против Волкановски
Махачев — Волкановски: где смотреть бой в России
Бой Ислама Махачева против Александра Волкановски на UFC 284: основная информация
Махачев — Волкановски: кто станет лучшим из лучших в UFC? Онлайн-трансляция
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Джонс: «Моя цель — бой со Стипе Миочичем»

Чимаев: «Подерусь с Робертом Уиттакером. У него нет соперника»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости