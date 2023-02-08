Чимаев: «Подерусь с Робертом Уиттакером. У него нет соперника»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что его следующий бой, скорее всего, пройдет против экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (24-6).

«Думаю, что подерусь с Робертом Уиттакером, — сказал Чимаев Red Corner MMA. — У него нет соперника. Пауло Коста куда-то сбежал. Скорее всего, я буду драться с Робертом Уиттакером. Я хочу с ним подраться. А так, как человек, он мне симпатичен, хороший парень. Нигде не болтает, лишнего себе не позволяет. Чисто от души на пресс-конференции посижу, подерусь».

Уиттакер должен был подраться с Пауло Костой (14-2) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий с зарплатой.