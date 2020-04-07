Ассоциация врачей у ринга призывает не проводить турниры по ММА из-за пандемии коронавируса

Совет директоров Ассоциации врачей у ринга (ARP) призвал на неопределенный срок приостановить все турниры ММА на фоне пандемии коронавируса.

— Спортивные мероприятия по всему миру были отменены из-за повышенного риска заражения и передачи инфекции, — говорится в обращении организации на ее официальном сайте. — ARP рекомендует не проводить турниры MMA до дальнейшего уведомления, речь идет обо всех событиях, независимо от количества вовлеченных людей. Соревнования по борьбе, проходящие во время пандемии, подвергают спортсменов и всех, кто участвует в этих мероприятиях, риску заражения кронавирусом и его передачи.

Бойцы часто нуждаются в медицинской помощи после поединка, мы не хотим давать дополнительную нагрузку на нашу медицинскую систему. ARP продолжает следить за ситуацией. Мы не перестаем думать о тех, кто был и будет затронут этой болезнью. Миссия нашей организации не меняется — обслуживать и защищать тех, кто занимается единоборствами.

По последним данным Worldometers на день 7 апреля всего выявлено 1 349 584 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 74 806 человек, выздоровело — 286 655.

На день 7 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 7 497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

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