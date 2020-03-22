Российско-армянский боец UFC Армян Царукян прокомментировал «СЭ» ситуацию с отменой его боя с бразильцем Дави Рамосом (10-3). Поединок должен был состояться 11 апреля в Портленде (США) на турнире UFC Fight Night 172, однако турнир был отменен из-за коронавируса. Бой Царукяна с Рамосом перенесен на неопределенный срок.

— Честно говоря, до конца ожидал, что у меня будет бой в срок, — сказал Царукян. — Даже когда начали отменять турниры в России, а в Бразилии стали проводить их без зрителей, я думал, что наш поединок перенесен в Лас-Вегас и сто процентов состоится, продолжал готовиться. Тем не менее пару дней назад пришло сообщение о том, что бой перенесен на неопределенный срок.

— То есть никаких дат пока нет?

— Нет, даже примерно ничего не говорят, никто не знает, что и как будет.

— Возмещает ли UFC какие-то расходы бойцам? Кто-то ведь мог сильно потратиться на подготовку, рассчитывал на гонорар.

— Пока ничего с их стороны не было. Может, ближе к дате что-то скажут, но я думаю, что ничего не будет.

— Такая ситуация, что бойцы — самые незащищенные от коронавируса спортсмены в финансовом плане.

— Да, мы готовимся, тратимся, рассчитываем, что получим деньги, а в итоге остаемся... Я вот вообще к этому поединку готовился 8-9 месяцев, мне долго не давали бой, но я, наконец, дождался, обрадовался. Набрал хорошую форму, но вот, опять, какой-то срыв из-за вируса. Печальный случай. Что ж, значит, так и должно быть, я не унываю, продолжаю так же работать на тренировках. Скорее всего, турнир пройдет летом.

На счету 23-летнего Царукяна 14 побед и 2 поражения в ММА. Боец живет и тренируется в Краснодаре. В UFC он представляет Армению. (Илья Андреев)

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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