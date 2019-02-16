Александр Шлеменко: "Если бы не бандаж, ситуация с Харитоновым была бы намного серьезнее"

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко – о поединке Мэтта Митриона и Сергея Харитонова. Американец ударил россиянина в пах, после чего бой был остановлен и признан несостоявшимся.
– Там же есть защита? Насколько она надежная?
– Да, там есть бандаж, он защищает как раз от того, чтобы не было явных попаданий, разрывов, кровотечений. Если бы не он, то ситуация была бы намного серьезнее.
– Но он защищает не особо надежно, раз такая ситуация возникла?
– Послушайте, это тяжелый вес. Нога Митриона весит очень прилично, он сам показал 117 килограммов на взвешивании, а в бою был еще потяжелее. Любую защиту можно пробить, но бандажи хорошо защищают. Я не знаю, чем именно пользовался Сергей, но вообще защита сейчас качественная. Еще в 90-е мы пользовались бандажами из хоккея, а сейчас в любом городе России есть классная экипировка в магазинах, я знаю о чем говорю. (Михаил Потапов)
Полное интервью Александра Шлеменко - здесь
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/udary-v-pah-ochen-chastoe-yavlenie-sudi-postupili-pravilno-1512943/