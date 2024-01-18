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Тимоти Брэдли: «Бивол должен провести идеальный бой, чтобы победить Бетербиева»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) уверен, что чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0) ждет тяжелый бой с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Я думал, что Смит будет выглядеть лучше на старте поединка, но после четвертого раунда понял, что все пойдет по наклонной, — сказал Брэдли в интервью Fight News. — Бетербиев медленно начинает, ему нравится разогреваться. При этом он медленно тебя разрушает, у него очень тяжелые удары. Я понимал, что Смит не сможет их выдержать.

Бой Бивол — Бетербиев хотят увидеть все. Я всегда отдавал предпочтение Биволу, но Бивол должен провести идеальный бой, чтобы победить Бетербиева».

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Тимоти Брэдли
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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