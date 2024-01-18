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Сегодня, 11:15

ESPN составило список самых опасных панчеров в боксе. Бетербиев занял первое место

Давид Хачатрян
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Журналист и инсайдер ESPN Майк Коппингер поделился списком из топ-10 самых опасных панчеров в боксе среди действующих бойцов.

Рейтинг возглавил чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (20-0). В тройку также попали чемпион мира в четырех весовых категориях Наоя Иноуэ (26-0) и экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3).

Топ-10 панчеров среди действующих боксеров по версии ESPN:

1. Артур Бетербиев (20-0, 20 нокаутов)

2. Наоя Иноуэ (26-0, 23 нокаута)

3. Деонтей Уайлдер (43-3, 42 нокаута)

4. Теренс Кроуфорд (40-0, 31 нокаут)

5. Джервонта Дэвис (29-0, 27 нокаутов)

6. Субриэль Матиас (20-1, 20 нокаутов)

7. Джей Опетайя (24-0, 19 нокаутов)

8. Чжан Чжилэй (26-1, 21 нокаут)

9. Кенширо Тераджи (22-1, 14 нокаутов)

10. Джарон Эннис (31-0, 28 нокаутов).

Артур Бетербиев
Деонтей Уайлдер
Теренс Кроуфорд
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