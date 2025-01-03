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Сегодня, 17:05

Танзанийский боксер умер в больнице после нокаута

Алина Савинова
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Танзанийский боксер Хассан Мгая скончался из-за травм, полученных во время боя в городе Дар-эс-Салам, сообщает пресс-служба Всемирного боксерского совета (WBC).

27 декабря 29-летний спортсмен проиграл нокаутом соотечественнику Полу Элиасу в поединке в легком весе. По информации thecitizen.co.tz, Мгая пропустил несколько ударов в голову и при падении прикусил язык, который запал ему в горло. Боксеру была оказана медицинская помощь на месте, однако на следующий день его состояние ухудшилось, и он был доставлен в больницу, где позже скончался.

«Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего любимого чемпиона. Покойся с миром», — говорится в заявлении WBC.

На счету танзанийского боксера девять поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал три победы при четырех поражениях, еще два боя с его участием завершились ничьей.

Источник: thecitizen.co.tz
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