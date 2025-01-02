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Сегодня, 19:20

Поветкин назвал Бетербиева конкурентом для Усика

Владислав Маслов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин считает, что абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев способен конкурировать с Александром Усиком.

«Бетербиев мог бы составить конкуренцию Усику. Тут вопрос в весе и договоренностях, но потенциально это мог бы очень большой бой. Это было бы крупнейшее мировое противостояние», — цитирует Поветкина ТАСС.

На счету 39-летнего россиянина Бетербиева 21 победа и ни одного поражения.

37-летний украинец Усик является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. На его счету 23 победы, он ни разу не терпел поражений.

Источник: ТАСС
Бокс
Александр Поветкин
Александр Усик
Артур Бетербиев
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