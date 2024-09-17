Тайсон: «Сейчас мне тяжело ходить, но через два месяца я буду в полном порядке»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) рассказал, что он пока не может нормально передвигаться, однако заверил: к бою с Джейком Полом (10-1) он будет в хорошей форме.

«Сейчас мне тяжело ходить, но через два месяца я буду в полном порядке. Бой выигрывается в спортзале», — сказал Тайсон USA Today.

Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.