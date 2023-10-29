Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 15:08

Боксер Папин считает, что Гассиев лучше Асбарова

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боксер 1-го тяжелого веса, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Алексей Папин поделился мнением о фаворите гипотетического боя между тяжеловесом Соланом Асбаровым и экс-чемпионом мира по версиям WBA и IBF в 1-м тяжелом весе Муратом Гассиевым.

«Асбаров — хороший и сильный боксер, но в моей карьере были соперники посильнее. Если бы Солану пришлось встретиться с Муратом Гассиевым, я бы считал фаворитом Мурата. Хотя исходя из последнего боя — 50 на 50», — приводит слова Папина MMA.Metaratings.ru.

На счету 36-летнего Папина 17 боев на профессиональном ринге, 15 побед (14 нокаутом) и два поражения.

В активе 31-летнего Асбарова 5 побед (1 нокаутом) и ни одного поражения. 30-летний Гассиев одержал 30 побед (23 нокаутом) и потерпел 2 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Реакция бойцов ММА и боксеров на бой Нганну vs Фьюри: «Коррумпированное безобразие»
Абаскалю нечего сказать, а главное — сделать. Рабинер — о провале «Спартака» в Воронеже
Хоккеист Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
В Грузии назвали причину ухудшения отношений с Украиной
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цзю поддержал решение Тайсона отказаться от боя с Федором Емельяненко: «Волнует их здоровье!»
Новости
RSS RSS
Все новости