Боксер Папин считает, что Гассиев лучше Асбарова

Российский боксер 1-го тяжелого веса, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Алексей Папин поделился мнением о фаворите гипотетического боя между тяжеловесом Соланом Асбаровым и экс-чемпионом мира по версиям WBA и IBF в 1-м тяжелом весе Муратом Гассиевым.

«Асбаров — хороший и сильный боксер, но в моей карьере были соперники посильнее. Если бы Солану пришлось встретиться с Муратом Гассиевым, я бы считал фаворитом Мурата. Хотя исходя из последнего боя — 50 на 50», — приводит слова Папина MMA.Metaratings.ru.

На счету 36-летнего Папина 17 боев на профессиональном ринге, 15 побед (14 нокаутом) и два поражения.

В активе 31-летнего Асбарова 5 побед (1 нокаутом) и ни одного поражения. 30-летний Гассиев одержал 30 побед (23 нокаутом) и потерпел 2 поражения.