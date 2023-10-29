Цзю поддержал решение Тайсона отказаться от боя с Федором Емельяненко: «Волнует их здоровье!»

Российский боксер Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Майка Тайсона, что его боксерского боя с Федором Емельяненко не будет.

«Тайсон все правильно говорит. К такому бою нужна огромная подготовка. Это не просто шоу, это их полноценная работа. Не грустно, что этот бой не состоится. Больше волнует их здоровье. Не в любом возрасте можно отдаваться этой громадной работе», — сказал Цзю «СЭ».

В августе 47-летний Емельяненко выразил желание провести с 57-летним Тайсоном бой по правилам бокса. 18 октября боец команды Емельяненко Вадим Немков сообщил, что Федор приступил к боксерским тренировкам.