Батыргазиев стал одним из самых проверяемых РУСАДА боксеров в этом году

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев является одним из самых тестируемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) боксеров в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на документы агентства.

26-летний спортсмен четырежды проходил проверку на допинг с января по сентябрь. Столько же проверок прошли Азалия Аминева, Алина Пушкарь и Вячеслав Рогозин.

В октябре Батыргазиев техническим нокаутом победил филиппинца Альберта Пагару в рамках «Ночи чемпионов IBA» в Уфе. Россиянин защитил титул чемпиона мира по версии IBA в весовой категории до 60 кг.