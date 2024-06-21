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Олимпийский чемпион Захаров: «МОК ставит условия, которые мы как спортивная держава выполнить не можем»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский прыгун в воду, посол Игр БРИКС Илья Захаров в интервью «СЭ» заявил, что МОК ставит такие условия допуска на международные старты, которые Россия как спортивная держава выполнить не может.

— Доступ к нейтральному статусу есть. Кто хочет — пожалуйста. Но есть же условия определенные, которые ставим не мы, а МОК.

— А финансировать такого человека будут?

— Федерация? Нет. На это не выделяются средства. Федерация ничего не может сделать, к сожалению.

Я все же останусь при своем мнении. Как ни крути, сейчас очень тяжелое время. Блин, нейтральный флаг — совсем другая история, я сам под ним выступал. Сейчас нам весь мир почему-то говорит: «Давайте поедет либо вот этот спортсмен, либо вот этот. Все». Вы сами прекрасно знаете, что у нас каждый спортсмен — военнообязанный. И все лидеры принадлежат к каким-то структурам — ФСБ, МВД, Росгвардии. Так испокон веков. Как наш основной состав поедет выступать? Никак. Кого мы тогда будем везти?

— Спортсмен без ЦСКА не выживет?

— Уволиться, чтобы поехать на Олимпийские игры? Это вообще не проблема. Просто МОК ставит условия, которые мы как спортивная держава не можем выполнить и не будем этого делать.

Илья Захаров в&nbsp;2017 году. «Мы создадим свое и будем дружить. Идите лесом со своей политикой». Олимпийский чемпион — об Играх БРИКС
Илья Захаров
МОК
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