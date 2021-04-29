Вайсфельд: «Воронков сильнее Костина, поэтому его не вызвали в сборную»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал свое мнение относительно того, почему в сборную России не был вызван игрок первой тройки «Авангарда» Клим Костин.

— Учитывая, что нападающий Клим Костин хорошо провел плей-офф, выходил на лед в первом звене «Авангарда» с легионерами Найтом и Буше, не показалось ли вам странным его отсутствие в числе кандидатов в национальную сборную?

— Костин очень специфический и ролевой игрок. В команде таких игроков много быть не должно — одного вполне достаточно. Насколько я понимаю, в сборной на сегодняшний день есть Воронков. Он играет примерно в таком же стиле, но по уровню мастерства я считаю, что он превосходит Костина. Если у него все хорошо со здоровьем и у меня был бы выбор между Воронковым и Костиным я бы однозначно выбрал бы первого. Еще одним важным аргументом является то, что Костин очень много удаляется, а судейство на чемпионате мира будет более строгое, чем в КХЛ в отношении мелких фолов.

20-летний Воронков набрал 10 (6+4) очков в 15 играх плей-офф. На счету Костина — 9 (5+4) баллов в 24 встречах.