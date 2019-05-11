Элиас Петтерссон: "Не очень доволен собой. Я должен играть лучше"

Нападающий "Ванкувера" и сборной Швеции Элиас Петтерссон​ прокомментировал поражение от Чехии​ (2:5) на чемпионате мира.

– Мелочи стоили нам игры. Небольшие ошибки, – сказал Петтерссон. – В моменте с третьим голом я упустил Ворачека, и чехи в итоге забили победную шайбу. Не знаю, справедливым ли было решение судей. Обсуждать судей – не мое дело.

У Чехии отличная команда – мы играли с ними неделю назад на Евротур. Габаритные, мощные ребята, мастеровитые, играющие в быстрый хоккей.

Каждый из нас – меня, Нюландера и Хернквиста – может играть лучше. Особенно это касается меня. Наша тройка обязательно извлечет уроки и прибавит. Я собой не очень доволен. Допускал потери. Плохо получалось вести игру. В каких-то моментах недоработал. Я точно должен играть лучше.

Потрясающе играть при такой обстановке, пусть и враждебной. Полные трибуны, чешские фанаты здорово поддерживают. Игра не могла быть не жесткой. Силовой на силовой, потом уже эмоции накрывают. (Игорь Еронко)

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